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Pioneer залил первый куб бетона на стройплощадке жилого квартала Pride

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Фото: Пресс-служба ГК Пионер
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Строители залили первый куб бетона на территории семейного премиального жилого квартала Pride в Москве, сообщила девелоперская компания Pioneer.

«На сегодняшний день уже залито 1150 кубометров бетона фундаментных плит паркинга, готовятся к бетонированию секции 1.10 и 1.4. Подготовка фундаментных плит займет приблизительно четыре месяца, и будет осуществляться параллельно с возведением стен и колонн, а итоговый объем использованного бетона составит 61 500 кубометров», — рассказали в пресс-службе компании.

Также на строительной площадке первой очереди устанавливаются башенные краны (всего их будет пять). Для работ в настоящее время задействовано 370 человек.

Жилой квартал Pride расположен недалеко от станции метро «Марьина Роща» и включает в себя дома высотностью от 7 до 22 этажей, с приватными благоустроенными дворами и прогулочным променадом. «Жилой квартал Pride отличает особое внимание к архитектурным и дизайнерским составляющим: архитектуру проекта разработало одно из ведущих российских бюро — APEX, а для создания атмосферных лобби с авторским дизайном приглашено бюро Sundukovy Sisters, которое известно своими работами для премиальных отелей и ресторанов по всему миру», — отметили в Pioneer.

Общественные пространства в Pride будут включать воркаут-зоны, баскетбольную площадку, беседки. Также там появится частный детский сад и школа. Вся территория жилого квартала будет свободна от автомобилей: проект предусматривает подземный паркинг на 663 машино-места. Генеральный подрядчик строительства — компания Antteq.

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