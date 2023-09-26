Нейросеть показала символ 2024 года в разных стилях

Нейросеть Midjourney нарисовала символ грядущего 2024 года. По восточному календарю наступает очередь зеленого деревянного дракона. Искусственный интеллект изобразил мифического зверя в разных стилях.

Сделано в Midjourney Сделано в Midjourney Сделано в Midjourney Сделано в Midjourney Сделано в Midjourney Сделано в Midjourney Сделано в Midjourney

На полученных картинках дракона можно увидеть как в 3D-рисовке, так и в двумерном изображении. Где-то символ 2024 года выглядит как огромный зверь, где-то — как детеныш, а где-то как поделка-сувенир. На одних сгенерированных нейросетью изображениях зверь на фоне природных пейзажей, а на других занимает собой всё пространство.

По китайскому стилю 2024 год начнется 10 февраля 2024 года и закончится 28 января 2025-го. Он будет високосным, что означает, что во втором месяце будет на один день больше.

В Китае дракон считается главным талисманом, а год, в котором он покровительствует, по поверьям, обещает быть счастливым и плодотворным. Удача улыбнется тем, кто не стоит на месте и идет к своим целям, также это благоприятное время для построения отношений и путешествий. Подробнее о символе года можно узнать из материала «Известий».