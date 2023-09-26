Трудный ребенок Евросоюза

Социологические исследования показывают, что самая пророссийская страна Европейского союза — это Словакия. Согласно проведенному в этом году опросу центра Globsec, только 40% словаков считают Россию виновной в конфликте на Украине. Для сравнения: в Польше этот показатель — 85%, в Чехии — 71%, в Венгрии — 54%. Кроме того, словаки меньше других поддерживают членство своей страны в НАТО, и лишь половина словацких граждан убеждена, что Россия представляет угрозу для их безопасности.

Несмотря на это, пост президента Словакии занимает прозападный политик Зузана Чапутова, которая в прошлом году обратилась к российским солдатам и офицерам на русском языке с призывом остановить конфликт. Чапутова была избрана на всеобщих выборах в 2019 году, получив в первом туре 40,57% голосов, а во втором — 58,40%.

Вследствие того, что Словакия — парламентская республика, президент не обладает там широкими полномочиями. Однако уже 30 сентября этого года партия «Прогрессивная Словакия» (PS), от которой избиралась Чапутова, может одержать победу на парламентских выборах и сформировать собственное правительство вместо действующего сейчас технического кабинета.

Главным соперником PS выступает партия «Направление — социальная демократия» (Smer-SD) во главе с бывшим премьер-министром Робертом Фицо. По данным социологических опросов, Smer-SD готовы поддержать около 20% словацких избирателей, PS — 17–18%. С начала года поддержка «Прогрессивной Словакии» выросла на 3–4%, и она обосновалась на втором месте предвыборного рейтинга, оттеснив партию «Голос — социальная демократия» (Hlas), отколовшуюся в 2020 году от Smer-SD.

Лидер PS Михал Шимечка стал первым словаком, занявшим пост вице-президента Европейского парламента. По тому, в каких профильных группах он состоит, можно судить о политической ориентации политика. Шимечка — член комитетов Европарламента по правам ЛГБТ-сообщества и национальных меньшинств. Также он входит в состав парламентской ассоциации ЕС – Украина. То есть глава «Прогрессивной Словакии» озабочен вопросами принятой на Западе леволиберальной повестки, куда входят идеи легализации однополых браков, мультикультурализма, феминизма и евроатлантической интеграции Украины.

По последнему вопросу президент Словакии Зузана Чапутова предельно ясно высказалась 7 июля на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, прибывшим в словацкую столицу. «Я принимала в Братиславе саммит стран «Бухарестской девятки» (помимо Словакии, туда входят Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния и Чехия. — Ред.), на котором мы однозначно согласились с тем, что перспектива Украины — в НАТО», — сказала Чапутова.

В свою очередь, лидер Smer-SD Роберт Фицо пообещал, что если его партия окажется в правительстве, то наложит вето на членство Украины в НАТО. Он объясняет это решение заботой о безопасности своей страны. «Членство Украины в НАТО ухудшит ситуацию с безопасностью в нашем регионе. В любом конфликте между Украиной как членом НАТО и Россией Словакия будет обязана воевать на стороне Украины. Нет уж, спасибо», — заявил Фицо.

В вопросе поставок вооружения Украине позиция Фицо также идет вразрез с линией действующего словацкого руководства. В апреле правительство Словакии передало Украине 13 истребителей МиГ-29 российского производства. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России назвала это недружественным жестом и грубым нарушением Братиславой своих обязательств по реэкспорту военной техники. Глава Smer-SD раскритиковал решение правительства своей страны, назвав его актом открытой враждебности по отношению к России.

Помимо истребителей, Словакия предоставила ВСУ свой единственный зенитно-ракетный комплекс С-300 и 30 боевых машин пехоты. Фицо отреагировал на это заявлением, что действия словацких властей «вызывают серьезные подозрения в преднамеренном снижении боеспособности Вооруженных сил Словакии».

Позиция Smer-SD расходится с леволиберальной программой PS и по другим принципиальным вопросам. Фицо не раз высказывался против квот Евросоюза на размещение в Словакии мигрантов из Азии и Африки, поднимал вопрос о нежелании цыганской диаспоры интегрироваться в словацкое общество, критиковал «Прогрессивную Словакию» за выпячивание темы прав ЛГБТ-сообщества.

Журналисты и политические оппоненты часто сравнивают Роберта Фицо с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, отмечая, что оба они придерживаются национал-консервативных взглядов и якобы склонны к авторитарному стилю правления.

Не удержалась от сравнения Фицо с Орбаном и Зузана Чапутова. В интервью изданию Politico она назвала Словакию после потенциальной победы Smer-SD трудным ребенком Евросоюза, сравнив ее с сегодняшней Венгрией. Также она заявила, что Словакия была твердым союзником Украины, однако новое правительство может изменить мнение по этому вопросу, поскольку «влияние России распространяется по всей Европе».

На сегодня вероятность того, что в Словакии после парламентских выборов 30 сентября будет сформировано дружественное Москве правительство, весьма высока. На это указывает тот факт, что идущая на третьем месте в опросах партия «Голос — социальная демократия», ранее бывшая частью Smer-SD и возглавляемая другим экс-премьером Петером Пеллегрини, вполне может войти в коалицию с партией Фицо. Если это произойдет, то коалиция Smer-SD и Hlas неизбежно получит парламентское большинство, а партия Чапутовой окажется в оппозиции.

В этом случае политика Словацкой Республики, скорее всего, станет больше соответствовать чаяниям простых словаков: прекратится искусственное раздувание темы прав ЛГБТ, Евросоюзу будет отказано в размещении на словацкой территории инокультурных мигрантов, а на перспективе членства Украины в НАТО в обозримом будущем будет поставлен крест.

Также можно с уверенностью утверждать, что правительство, в котором будет доминировать Smer-SD, не откажется от эмбарго на поставку в Словакию украинской сельскохозяйственной продукции. Роберт Фицо уже назвал иск Киева из-за зерна во Всемирную торговую организацию верхом наглости и очередным подтверждением того, каким несерьезным партнером является в действительности Украина.

Автор — политолог, эксперт по восточноевропейскому региону

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