Танки Abrams производства США, которые поставляются Вооруженным силам Украины (ВСУ), будут гореть, так же как и другая техника. Об этом 26 сентября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Танки Abrams — это такое серьезное оружие, но помните, как президент [Росси Владимир Путин] говорил о других танках производства другой страны, что они горят за милую душу? Ну будут и эти гореть», — сказал он в ходе своего брифинга.

Песков подчеркнул, что нет никакой панацеи или оружия, которые бы смогли изменить расстановку сил в зоне боевых действий.

Так, еще в июне Путин отметил, что РФ уничтожила около 30% поставленной Украине Западом бронированной техники. Он отметил, что западные страны просто перевели диалог в сферу поставок вооружения, российские силы сожгут всё, что они передали, а уже потом будут решать, что делать дальше.

Накануне, 25 сентября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прибытии первых танков Abrams на Украину. Первые 10 уже прибыли в страну, а последующие 21 будут доставлены в течение ближайших месяцев.

В этот же день представитель Белого дома Джон Кирби подтвердил поставку Украине первой партии Abrams и отметил, что новые запланированы на ближайшие недели.

Тогда полковник в отставке Виктор Литовкин назвал слабое место танка — его вес, свыше 60 т. По его словам, в украинской почве он легко застревает, особенно осенью, в дождливый период. В результате боевая машина становится неподвижной, очень удобной целью для артиллерии, противотанковых снарядов и гранатометов.

Позднее, 26 сентября, в Госдепе Соединенных Штатов указали, что танки Abrams нужны ВСУ для сдерживания и обороны. Там также указали, что поставка 31 боевой машины является показателем «приверженности обороне и стабильности Украины».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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