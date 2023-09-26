Более 100 пар поженились в «зеркальную дату» в Астраханской области
В Астраханской области в одну из зеркальных дат заключили брак 105 пар. Они поженились 23.09.2023.
Год назад в аналогичную дату, 22.09.2022, законными узами брака связали себя только 18 пар региона.
Как рассказала «Астрахань-24» руководитель службы ЗАГС Астраханской области Татьяна Кособрюхова, сентябрь всегда считался любимым месяцем для свадеб, а наличие «зеркальной» даты дополнительно усилило интерес брачующихся.
Ранее сообщалось, что порядка 70% россиянок заявили о желании выйти замуж за IT-специалиста. В основном этого хотят девушки 20–35 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска.