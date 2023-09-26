Новостроек в Москве за год стало больше на 17%

За год в Москве число выставленных на рынке новостроек (от проектной стадии до завершения строительства, включая сданные объекты) увеличилось на 17%, достигнув почти 400 жилых комплексов (ЖК), сообщили «Известиям» 26 сентября специалисты аналитического центра Touch.

Самый заметный прирост — почти в три раза — за год наблюдается у проектов с уже полученной разрешительной документацией, но где еще не начаты строительные работы, отметили эксперты. В настоящее время в городе ожидается возведение 22 перспективных жилых комплексов. При этом сократились предложения на нулевом цикле возведения — почти на 35%.

«В 2022 году многие застройщики заняли выжидательную позицию относительно объектов на проектной стадии, не торопясь выводить их на рынок. Компании ожидали прояснения экономической ситуации в стране и понимания, как рынок отреагирует на эти изменения, какой продукт будет актуален для столичного рынка. В 2023 году рост спроса в высокобюджетных сегментах вселил в девелоперов больше уверенности, и мы ожидаем на рынке уже в два раза больше премьер», — сказал управляющий партнер Touch Сергей Шиферсон.

В столице насчитывается почти 160 проектов, которые находятся на стадии монтажных и отделочных работ. Их количество за год увеличилось на 40%. Число сданных в эксплуатацию, но еще находящихся в продаже проектов выросло на 23%, до 145 ЖК.

«В 2022 году строительной отрасли пришлось столкнуться с таким новым вызовом, как ускоренное импортозамещение, что не могло не отразиться на темпах строительства. Но поддерживающие отрасль меры, быстрая реакция игроков рынка позволяют говорить о том, что из «крутого пике» рынок вышел. Так, в этом году рост спроса в высокобюджетном сегменте (количество заключенных ДДУ (договоров долевого участия. — Ред.) с января по август в сравнении с аналогичным периодом 2022 года выросло более чем на 50%, при том что рост предложения не превысил 20%. Это свидетельствует о рыночном балансе», — заключил Шиферсон.

Ранее, 16 сентября, в компании VSN Realty рассказали «Известиям», что в августе в столице было продано рекордное за восемь месяцев 2023 года количество новых квартир и апартаментов. Так, было куплено 6,4 тыс. квартир и апартаментов в новостройках классов комфорт и бизнес.