Реклама
Прямой эфир
Мир
Россельхознадзор допустил введение ограничений на поставку рыбы из Японии
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о налоге на сверхприбыль для нефтегазовых компаний
Мир
Захарова прокомментировала слова Санду о «европейских ценностях»
Мир
Экс-разведчик США рассказал «Известиям» о недовольстве на Западе поддержкой Киева
Общество
Около 450 пассажиров Nordwind несколько часов не могут вылететь в Москву
Мир
В Польше призвали судить приглашенного в парламент Канады бывшего бойца СС
Экономика
Эксперт оценил ход расследования взрывов на «Северных потоках»
Туризм
В генконсульстве РФ в Пхукете отреагировали на задержку рейса в Красноярск
Мир
Лидер АдГ заподозрил во взрывах на «Северных потоках» противников ФРГ
Общество
Путин поддержал идею о возрождении Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге
Мир
Захарова призвала США дать ответ по расследованию Херша по подрывам на СП
Интернет и технологии
В правительстве заявили о желании ряда стран отстранить РФ от новых технологий
Политика
В Госдуме возмутились оскорблением памяти воинов антигитлеровской коалиции
Мир
Патрушев назвал захлебнувшимся контрнаступление Украины

Шойгу заявил о создании новых соединений ВДВ

Шойгу: МО России создает новые соединения ВДВ и наращивает их возможности
0
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник, 26 сентября, рассказал о работе ведомства над повышением боевого потенциала Воздушно-десантных войск (ВДВ) на коллегии Минобороны РФ.

«В текущем году к выполнению боевых задач приступил парашютно-десантный полк в Тульской дивизии. Завершается формирование 104-й десантно-штурмовой дивизии и парашютно-десантного полка Ивановского соединения», — отметил он.

Кроме того, по его словам, до конца 2023 года будут сформированы бригада материально-технического обеспечения и ремонтно-восстановительные батальоны во всех дивизиях ВДВ. Помимо этого, артиллерийская бригада завершит свое комплектование до полного штата.

Шойгу отметил, что ведомство продолжает оснащать данный род войск новейшим вооружением. Таким образом, с начала года поступило более 2 тыс. единиц военной техники и 5,5 тыс. комплектов средств десантирования и парашютных систем.

Министр обороны подытожил, что такие мероприятия, проводимые ведомством, позволят повысить потенциал ВДВ в 1,3 раза, а огневые возможности этого рода войск увеличатся на 20%.

«В последнее время у противника более пассивный характер действий»
На севере Донецка идут тяжелые бои — ВС России отражают попытки ВСУ штурмовать поселки Опытное и Спартак

В этот же день Шойгу указал на отсутствие значимых результатов у контрнаступления войск Украины. При этом Россия, по словам министра, продолжает наращивать мощь ВС, в том числе за счет современного вооружения и совершенствования подготовки войск.

По его словам, благодаря профессионализму личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад на купянском направлении значительно расширена зона контроля вблизи населенных пунктов Синьковка и Петропавловка.

Кроме того, министр обороны РФ отметил, что свыше 17 тыс. военных ВСУ было уничтожено за сентябрь. Шойгу дополнил, за месяц ликвидировано более 2,7 тыс. единиц вооружения и техники.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023