Шойгу заявил о создании новых соединений ВДВ

Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник, 26 сентября, рассказал о работе ведомства над повышением боевого потенциала Воздушно-десантных войск (ВДВ) на коллегии Минобороны РФ.

«В текущем году к выполнению боевых задач приступил парашютно-десантный полк в Тульской дивизии. Завершается формирование 104-й десантно-штурмовой дивизии и парашютно-десантного полка Ивановского соединения», — отметил он.

Кроме того, по его словам, до конца 2023 года будут сформированы бригада материально-технического обеспечения и ремонтно-восстановительные батальоны во всех дивизиях ВДВ. Помимо этого, артиллерийская бригада завершит свое комплектование до полного штата.

Шойгу отметил, что ведомство продолжает оснащать данный род войск новейшим вооружением. Таким образом, с начала года поступило более 2 тыс. единиц военной техники и 5,5 тыс. комплектов средств десантирования и парашютных систем.

Министр обороны подытожил, что такие мероприятия, проводимые ведомством, позволят повысить потенциал ВДВ в 1,3 раза, а огневые возможности этого рода войск увеличатся на 20%.

В этот же день Шойгу указал на отсутствие значимых результатов у контрнаступления войск Украины. При этом Россия, по словам министра, продолжает наращивать мощь ВС, в том числе за счет современного вооружения и совершенствования подготовки войск.

По его словам, благодаря профессионализму личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад на купянском направлении значительно расширена зона контроля вблизи населенных пунктов Синьковка и Петропавловка.

Кроме того, министр обороны РФ отметил, что свыше 17 тыс. военных ВСУ было уничтожено за сентябрь. Шойгу дополнил, за месяц ликвидировано более 2,7 тыс. единиц вооружения и техники.