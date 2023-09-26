Путин встретился с директором РАНХиГС Комиссаровым

Президент России Владимир Путин встретился с директором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ Алексеем Комиссаровым. Об этом 26 сентября сообщили в Кремле.

«Владимир Путин провел встречу с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте Алексеем Комиссаровым. Обсуждались текущая деятельность и перспективы развития академии», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

В числе прочего ректор академии рассказал, что в учебном заведении обсуждается возможность возрождения традиций Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге, чтобы готовить молодежь к государственной службе.

Комиссаров отметил, что к этому моменту РАНХиГС — крупнейшее учебное заведение в Европе, в нем насчитывается 47 филиалов.

«Конечно, мощная подготовка кадров для государственной службы. Вы знаете хорошо про школу губернаторов. У нас только из нее 50 глав регионов, а всего за 12 лет подготовлено около 400 тыс. государственных и муниципальных служащих», — сообщил Комиссаров.

Он также отметил, что по поручению президента в академии в этом году пройдут обучение 12 тыс. человек, в том числе госслужащие из новых регионов.

Кроме того, Комиссаров сообщил, что в академии отдельно идет работа по подготовке социальных координаторов фонда, созданного Путиным, «Защитники Отечества». Он назвал это важным и нужным делом, чтобы люди максимально корректно и душевно относились к тем, кто в такой помощи нуждается.

Ранее, 13 июля этого года, премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Алексея Комиссарова ректором РАНХиГС. Отмечалось, что перспективы Комиссарова на должности ректора будут зависеть только от него.