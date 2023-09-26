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В Госдуме назвали единственный шанс Украины на спасение

Депутат Хамзаев: единственный шанс Украины на спасение — сесть за стол переговоров с РФ
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Фото: ТАСС/Александр Кряжев
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Единственный шанс для Украины на спасение — сесть за стол переговоров с Россией. Об этом 26 сентября заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

Он отметил, что в Вашингтоне преследуют мысль любой ценой воевать с Россией и делается это руками украинцев.

«Мы видим агрессивную форму американской машины, которая спонсирует в Киеве преступную хунту для того, чтобы они бились, что называется, до последнего украинца. И это не какой-то тезис, это реальный факт. И здесь надо понимать, что единственный шанс у Украины в данной ситуации — это сесть за стол переговоров, вернуться к нормальным человеческим форматам дискуссии и дать определенные гарантии своей стабильной политики», — приводит слова Хамзаева «Дума ТВ» для «Известий».

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Накануне бывший спецпомощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного Дэн Райс отметил, что на этой неделе США могут объявить о поставках Украине ракет ATACMS с кассетной боевой частью. Он добавил, что запуск таких ракет будет осуществляться с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS. По словам бывшего спецпомощника, ATACMS могут поражать цели на расстоянии 300 км.

В тот же день в американских СМИ заявили, что Украине придется отдать Харьков и Одессу в случае отказа от мирных переговоров с Россией. Передается, что страна уже потеряла около двух третей Донецка, половину Запорожья, половину Херсона.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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