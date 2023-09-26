Отлетевшее от автомобиля колесо травмировало женщину под Орлом

В Орловской области пенсионерка пострадала от колеса, отлетевшего от проезжавшего мимо автомобиля «Жигули». В момент случившегося женщина находилась на участке у своего дома.

Как пишет InfoOrel.ru со ссылкой на ГИБДД, авария произошла накануне, 25 сентября, на 5-м км дороги Орел – Тамбов – Хотетово – Гагаринка. Водитель «Жигулей» ехал в сторону трассы Орел – Тамбов, когда потерял колесо.

Женщина обратилась за помощью в областную клиническую больницу. Ее осмотрели и отпустили.

Ранее, 24 сентября, сообщалось, что в результате крупной аварии с пассажирским автобусом и легковушкой в Свердловской области пострадали более 20 человек, из них 15 — это дети. Столкновение машин произошло на трассе Пермь – Екатеринбург на 291-м км. По версии областной службы ГИБДД, водитель легковушки Opel при повороте не пропустил микроавтобус Mercedes.