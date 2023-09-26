Организация Североатлантического альянса (НАТО) превратилась в открытый фашистский блок, в связи с чем у России остается всё меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле. Об этом 26 сентября заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Политик напомнил, что на днях в парламенте Канады открыто аплодировали нацисту дивизии СС. В то же время США поставляют Украине американские танки Abrams из арсеналов НАТО и говорят о возможности вооружить Киев и ракетами большой дальности ATACMS.

«Похоже, что России оставляют всё меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, которое превратилось в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера. Мы готовы, хотя результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945-м», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее, 23 сентября, агентство Associated Press опубликовало фото, на котором президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция». На следующий день спикер палаты общин Канады Энтони Рота обратился к общественности с извинениями за приглашение в парламент и аплодисменты в честь украинского бойца из дивизии СС.

Позже, 25 сентября, представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик отметил, что ООН выступила против чествования лиц, которые принимали участие в нацистской деятельности. В тот же день Зеленский сообщил о прибытии первых танков Abrams на Украину. Первые 10 машин уже прибыли, а последующие (21 танк) будут доставлены в течение ближайших месяцев.

Кроме того, 22 сентября научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен предположил, что Североатлантический альянс может отправить войска на помощь Украине из-за серьезных неудач украинских военных. Он отметил, что Россия совершенно справедливо считает, что она противостоит НАТО, а Украина лишь выступает своего рода посредником.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.