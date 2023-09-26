Пять свалок убрали под Ульяновском по требованию прокуратуры
В Димитровграде Ульяновской области ликвидировали пять свалок после вмешательства прокуратуры. Надзорное ведомство проверило, как исполняется закон в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Так, было установлено, что городские власти не принимали никаких мер по устранению стихийных свалок возле домов на улице Гагарине, в переулке Гагарина, на проспекте Автостроителей, а также на территории Тиинского и Городского кладбищ.
Из-за этого интересы граждан были ущемлены, возникла угроза причинения вреда экологии, пишет ulpravda.ru со ссылкой на региональную прокуратуру. После вмешательства ведомства пять свалок ликвидировали.
Ранее сообщалось о начале работ по ликвидации мусорного полигона в Чердаклинском районе Ульяновской области. На территории накопилось порядка 600 тыс. куб. м отходов за 30 лет. Объект в районе села Красный Яр был включен в проект «Чистая страна».