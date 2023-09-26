В Екатеринбурге рабочие с помощью экскаватора спасли ребенка из пожара

В Екатеринбурге ночью 26 сентября трое рабочих, делавших ремонт труб на улице Бисертской рядом с домом 135, услышали крики о помощи в одной из квартир, где начался пожар. Как рассказали они в беседе с «Известиями», на помощь ребенку они пришли с помощью экскаватора.

«Были крики о помощи. У нас товарищ позвонил экскаваторщику, мы прибежали с экскаватором. Залезли в ковш, поднялись вдвоем. Когда уже залезли туда, кухня уже начала полыхать, поэтому ребенка сначала спустил. Потом уже пытались сами потушить, через ванну воду таскали», — рассказывает электрогазосварщик Владислав Загрудинов, спасший ребенка.

Рабочие вытащили ребенка из пожара, затем его передали соседям.

«Пацан кричит о помощи на третьем этаже, быстро подъехали на экскаваторе сюда, я подал ковш, поднялись наверх, ребенка спасли. Полотенцем обмотанный был с головой. Благо, маленько сообразил, чтобы не угореть», — добавляет машинист экскаватора Алексей Шилкин.

Ранее, 18 сентября, после пожара в квартире одного из жилых домов в Иваново были госпитализированы четверо детей. У одного из несовершеннолетних зафиксированы ожоги тела.