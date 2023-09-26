Реклама
Прямой эфир
Мир
Россельхознадзор допустил введение ограничений на поставку рыбы из Японии
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о налоге на сверхприбыль для нефтегазовых компаний
Мир
Захарова прокомментировала слова Санду о «европейских ценностях»
Мир
Экс-разведчик США рассказал «Известиям» о недовольстве на Западе поддержкой Киева
Общество
Около 450 пассажиров Nordwind несколько часов не могут вылететь в Москву
Мир
В Польше призвали судить приглашенного в парламент Канады бывшего бойца СС
Экономика
Эксперт оценил ход расследования взрывов на «Северных потоках»
Туризм
В генконсульстве РФ в Пхукете отреагировали на задержку рейса в Красноярск
Мир
Лидер АдГ заподозрил во взрывах на «Северных потоках» противников ФРГ
Общество
Путин поддержал идею о возрождении Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге
Мир
Захарова призвала США дать ответ по расследованию Херша по подрывам на СП
Интернет и технологии
В правительстве заявили о желании ряда стран отстранить РФ от новых технологий
Политика
В Госдуме возмутились оскорблением памяти воинов антигитлеровской коалиции
Мир
Патрушев назвал захлебнувшимся контрнаступление Украины

Эксперт объяснил причину отказа WhatsApp запускать публичные каналы в РФ

Эксперт Мясоедов: WhatsApp блокирует каналы в РФ, не желая терять доход в СНГ
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отказ компании WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) запускать публичные каналы в России не выглядит странным, поскольку рынок Содружества Независимых Государства (СНГ) является для нее крупнейшим, а РФ в нем — основополагающее звено. В случае же полной блокировки в России мессенджер потеряет большие деньги, поэтому ему проще отказаться от части своего функционала, заявил 26 сентября в комментарии «Известиям» директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

«Иначе говоря, если вычеркнуть Россию из рынка СНГ, то коммуникации между странами, которые происходят в том числе и в этом мессенджере, так или иначе начнут рушиться. Это приведет к тому, что WhatsApp начнет терять все смежные рынки, от Киргизии до Казахстана. А для компании это колоссальная потеря, потому что изначально скорость и простота использования WhatsApp послужила триггером для его распространения на этом рынке», — отметил эксперт.

По словам Мясоедова, мессенджер просчитал все возможные последствия грозящей ему блокировки в России и по этой логике счел, что если компанию запретят на территории РФ, то ее уход будет равен уходу практически со всего СНГ. А терять такие деньги WhatsApp не хотела бы.

Как отметил в свою очередь депутат Госдумы Антон Горелкин, в компании WhatsApp пока размыто предупредили, что их публичные каналы не будут доступны в РФ «в ближайшее время».

«Мой прогноз сбывается: WhatsApp не будет открывать для российских пользователей функционал публичных каналов. Обратите внимание, что в цитате [пресс-релиза] содержится туманная оговорка «продукт не будет доступен в ближайшее время». На мой взгляд, это излишне оптимистичная позиция, ведь в ближайшее время статус экстремистской организации с Meta снимать никто не собирается», — написал Горелкин в своем Telegram-канале.

Нажать на решетку: как иностранные мессенджеры могут навредить бизнесу
Минпромторг призвал организации отказаться от использования WhatsApp, Zoom и Skype

Ранее, 26 сентября, стало известно, что мессенджер WhatsApp отменил анонсированный запуск функции каналов в России во избежание блокировки со стороны Роскомнадзора. Отмечалось, что функция не будет доступна для пользователей РФ в ближайшем будущем, хотя каналы все еще доступны более чем в 180 странах.

Ранее, 14 сентября, в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что американский мессенджер могут заблокировать на территории России при условии, если после появления в нем каналов администрация ресурса не будет удалять запрещенную информацию. Днем ранее в мессенджере добавили функцию создания каналов. Сейчас она работает более чем в 150 странах, а к концу 2023 года должна стать доступна всем пользователям.

По словам обозревателя «Известий» по технологиям Ивана Черноусова, возможная блокировка WhatsApp практически никак не отразится на российских пользователях, так как подавляющее большинство из них уже перешло к конкурентам, например в Telegram.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023