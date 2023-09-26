Эксперт объяснил причину отказа WhatsApp запускать публичные каналы в РФ

Отказ компании WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) запускать публичные каналы в России не выглядит странным, поскольку рынок Содружества Независимых Государства (СНГ) является для нее крупнейшим, а РФ в нем — основополагающее звено. В случае же полной блокировки в России мессенджер потеряет большие деньги, поэтому ему проще отказаться от части своего функционала, заявил 26 сентября в комментарии «Известиям» директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

«Иначе говоря, если вычеркнуть Россию из рынка СНГ, то коммуникации между странами, которые происходят в том числе и в этом мессенджере, так или иначе начнут рушиться. Это приведет к тому, что WhatsApp начнет терять все смежные рынки, от Киргизии до Казахстана. А для компании это колоссальная потеря, потому что изначально скорость и простота использования WhatsApp послужила триггером для его распространения на этом рынке», — отметил эксперт.

По словам Мясоедова, мессенджер просчитал все возможные последствия грозящей ему блокировки в России и по этой логике счел, что если компанию запретят на территории РФ, то ее уход будет равен уходу практически со всего СНГ. А терять такие деньги WhatsApp не хотела бы.

Как отметил в свою очередь депутат Госдумы Антон Горелкин, в компании WhatsApp пока размыто предупредили, что их публичные каналы не будут доступны в РФ «в ближайшее время».

«Мой прогноз сбывается: WhatsApp не будет открывать для российских пользователей функционал публичных каналов. Обратите внимание, что в цитате [пресс-релиза] содержится туманная оговорка «продукт не будет доступен в ближайшее время». На мой взгляд, это излишне оптимистичная позиция, ведь в ближайшее время статус экстремистской организации с Meta снимать никто не собирается», — написал Горелкин в своем Telegram-канале.

Ранее, 26 сентября, стало известно, что мессенджер WhatsApp отменил анонсированный запуск функции каналов в России во избежание блокировки со стороны Роскомнадзора. Отмечалось, что функция не будет доступна для пользователей РФ в ближайшем будущем, хотя каналы все еще доступны более чем в 180 странах.

Ранее, 14 сентября, в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что американский мессенджер могут заблокировать на территории России при условии, если после появления в нем каналов администрация ресурса не будет удалять запрещенную информацию. Днем ранее в мессенджере добавили функцию создания каналов. Сейчас она работает более чем в 150 странах, а к концу 2023 года должна стать доступна всем пользователям.

По словам обозревателя «Известий» по технологиям Ивана Черноусова, возможная блокировка WhatsApp практически никак не отразится на российских пользователях, так как подавляющее большинство из них уже перешло к конкурентам, например в Telegram.