Песков подтвердил планы Путина встретиться с Лукашенко в Киргизии в октябре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил будущую поездку Владимира Путина в Киргизию и планирующуюся там встречу с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом он сообщил во время брифинга 26 сентября, отвечая на вопрос «Известий».

«Повестка дня, вы видите, развивается более чем динамично, поэтому каждый раз повестка таких контактов переполнена», — сказал пресс-секретарь.

Встреча должна состояться 15 октября. Он также отметил, что Путин часто говорит с Лукашенко по телефону, но информация об этом появляется не всегда.

Песков добавил, что график президента еще не до конца сформирован, но поездка президента России в Китай уже согласована. При этом появления Путина в столице Северной Кореи Пхеньяне ожидать не стоит.

Ранее в этот день стало известно, что Лукашенко накануне провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Белорусский лидер отметил, что в ходе переговоров обсуждались большие белорусско-российские проекты.

До этого президенты Белоруссии и России проводили очные переговоры в Сочи 15 сентября. Лидеры обсудили международную повестку и региональную проблематику, а также совместные задачи в экономике, в частности в промышленности и сельском хозяйстве.