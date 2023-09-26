Озеро в Воронежской области возьмут в аренду для разведения рыб
В Воронежской области озеро Улуково возьмут в аренду. Право долгосрочной аренды водоема получило ООО «Оригами» из Павловска. Это следует из материалов торгов.
Как уточняет ИА «Абирег», озеро в селе Нелжа Рамонского района находится в федеральной собственности. Его сдадут в аренду на 25 лет для разведения рыб.
Компания предложила за право аренды 6,005 млн рублей. В торгах принимали участие еще 12 компаний и индивидуальных предпринимателей.
Победителем могло стать воронежское крестьянско-фермерское хозяйство «Рыбторг», предложившее за аренду 6,004 млн рублей.