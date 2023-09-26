В Кремле прокомментировали переговоры Колокольцева и Пашиняна

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 26 сентября, прокомментировал переговоры главы МВД России Владимира Колокольцева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которые состоялись в Ереване накануне.

«Министр внутренних дел осуществляет свои поездки по графику международных контактов, который утверждается и верстается заранее. Поэтому это плановый визит. Совершенно нормально, что он состоялся, и совершенно нормально, что, осуществляя плановый визит, министр внутренних дел затрагивает актуальные текущие вопросы», — отметил Песков на брифинге.

Также он ответил на вопрос о том, что думают в Кремле о письме американского лидера Джо Байдена Пашиняну.

«Что касается писем, это суверенные страны, и США, и Армения развивают диалог, мы же развиваем по своим направлениям», — сказал Песков.

Кроме того, он сообщил, что Москва продолжает контакты с Баку и Ереваном по Нагорному Карабаху. Песков уточнил, что Россия вовлечена де-факто в урегулирование конфликта в регионе в сравнении со «словесными интервенциями» США. По его словам, Кремль пока не видит конкретики в идее Соединенных Штатов создать наблюдательную миссию по Карабаху.

Он также напомнил о роли российских миротворцев, которые выполняют свои задачи в Нагорном Карабахе в соответствии с имеющимся мандатом.

Накануне, 25 сентября, Минобороны России сообщило, что в расположении российского миротворческого контингента находятся 675 мирных жителей, в том числе 408 детей.

В тот день Госдеп США заявил о работе над созданием международной миссии по региону. Там отметили, что такая инициатива активно обсуждается.

На следующий день посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов призвал Вашингтон не усиливать антироссийские настроения в Армении, а также воздержаться от слов и действий, которые будут искусственно их увеличивать. Он указал, что задачами США и их союзников являются не нормализация обстановки и мирное развитие Закавказья, а нанесение стратегического урона РФ и намеренная дестабилизация евразийского пространства с перспективой вытеснения российской стороны из данного региона.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.