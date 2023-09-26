В Калужской области устроят перепись птиц

Международные дни наблюдения за птицами продолжаются в Калужской области. Они продлятся до конца октября. Участниками этой акции могут стать все желающие.

Как пишет газета «Весть» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства природных ресурсов и экологии, цель — переписать всех встреченных птиц за любой промежуток времени и загрузить эту информацию на портал www.biodat.ru. Всем участникам выдадут сертификат от Союза охраны птиц России.

В 2022 году за три месяца осени жители Калужской области зафиксировали 1603 птицы, относившиеся к 44 видам.

Ранее сообщалось о начале сезона охоты на водоплавающую и болотно-луговую дичь в Астраханской области. Он продлится до 20 января. На пушного зверя можно поохотиться с 1 ноября.