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Флаг Вышнего Волочка водрузили на вершину вулкана Демавенд

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Флаг Вышнего Волочка Тверской области подняли на вершину потухшего вулкана Демавенд. Он находится на горном хребте Эльбруса, его вершина — на высоте 5609 м над уровнем моря.

Как сообщают «Тверские ведомости», флаг Вышнего Волочка подняла группа высокогорных трекеров под руководством Романа Лежнина. Это уже третий флаг этого города, развернутый альпинистами на высокогорье.

Первый флаг подняли в 2021 году в Непале на горе Мера Пик, второй — в 2022 году в базовом лагере Эвереста на высоте 5364 м.

Ранее, 20 сентября, сообщалось, что на Камчатке началось извержение лавового потока вулкана Ключевской. Этот вулкан ― самый высокий из действующих на территории Евразии. Последнее извержение зафиксировано осенью 2020 года.

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