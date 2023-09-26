Ж/д станцию построят на юге Петербурга в 2024 году
На юге Санкт-Петербурга в Пушкинском районе в 2024 году появится новая ж/д станция Пулковские высоты. Объект построят на участке железной дороги Петербургское шоссе — Волхонское шоссе. Поезда будут следовать до Витебского вокзала из новых жилых районов.
Как уточняет телеканал «78», в сентябре Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников Петербурга одобрил проект. Откроют станцию в 2026 году.
Ранее сообщалось, что в Петербурге собираются построить две линии метро. Одна будет начинаться от станции метро «Проспект ветеранов» и проходить через аэропорт Пулково к станции «Пулковские высоты» к югу от обсерватории. Конечной станцией линии станет «Экспофорум». Оттуда можно будет пересесть либо в сторону центра, либо на юг.