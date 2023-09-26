Республика Коми стала лидером СЗФО по доступности осенних туров

Республика Коми лидирует в Северо-Западном федеральном округе по доступности осенних туров выходного дня. Рейтинг составил портал бронирования «Турстат», проанализировав среднюю стоимость путевки по программе «Тур выходного дня» в различных регионах.

В первую тройку по этому показателю, кроме Коми, вошли Ненецкий автономный округ и Мурманская область. Если в Коми за стандартный номер на двух человек за двое суток в выходные дни придется заплатить 14,5 тыс рублей, то в НАО это обойдется уже в 14,6 тыс. рублей, а в Мурманской области — 15,3 тыс. рублей, уточняет ИА «Комиинформ».

Член правления Национальной курортной ассоциации Евгений Терентьев заявил, что нужны целевые программы строительства современных санаториев не только на юге России, но и по всей стране. Практически во всех областях есть разведанные запасы минеральных вод и лечебных грязей. С открытием новых здравниц южные курорты удастся разгрузить, цены на путевки снизить, а качество и сервис — улучшить.

В середине сентября сообщалось, что правительство России приняло решение о выделении дополнительного финансирования по программе строительства модульных отелей по проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Впервые 13 регионов России получат средства на реализацию программы.

