Путин и Лукашенко договорились о двух крупных проектах сотрудничества

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о сотрудничестве в двух проектах промышленной и транспортной сферы. Об этом 26 сентября сообщил белорусский лидер на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко в Минске.

По его словам, накануне между лидерами состоялся телефонный разговор, в ходе которого шла речь о совместном производстве самолетов небольшой вместимости, востребованных в Российской Федерации. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия может интенсивнее осваивать производство компонентов самолета Ил-96, а также их обслуживать.

Также белорусский лидер отметил, что совместный проект в транспортной сфере является крайне важным. Он заявил, что Белоруссия занимается строительством портовой инфраструктуры, однако железная дорога считается «узким местом».

«<...> Что нас касается — это строительство второй железнодорожной ветки от Беларуси на Ленинград, чтобы мы большие объемы грузов могли перебрасывать в ваши порты и оттуда работать на весь мир», — добавил белорусский лидер.

Лукашенко также сообщил, что Владимир Путин попросил его привезти полные характеристики проектов.

«Он (президент России. — Ред.) попросил, чтобы я привез ему полные характеристики, материалы», — добавил он.

Президент Белоруссии подытожил, что предметное обсуждение этих проектов с Владимиром Путиным состоится в Киргизии 15 октября.

В этот день стало известно о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил будущую поездку Владимира Путина в Киргизию и планирующуюся там встречу с Александром Лукашенко.

До этого, 15 сентября, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов оценил значимость переговоров Путина и Лукашенко. Он отметил, что они позволяют избежать раздора между двумя странами, который пытается внести коллективный Запад.