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Адвокат рассказала о разблокировке счетов Блиновской

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Адвокат блогера Елены Блиновской Наталия Сальникова 26 сентября рассказала «Известиям», что Федеральная налоговая служба вернула ее подзащитной доступ к ранее заблокированным счетам, привязанным к ее ИП.

«Поскольку Лена находится под домашним арестом, она немного опоздала с отчетностью по своему индивидуальному предприятию. Налоговики наложили свое ограничение, которое после сдачи отчетности они сдали», — добавила она.

При этом счета, которые заблокированы в рамках расследования уголовного дела, по-прежнему остаются заблокированными.

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Ранее, 18 сентября, источник «Известий» сообщал, что у обвиняемой в уклонении от уплаты налогов Блиновской арестовано еще пять счетов. До этого, в июле, в ходе расследования дела было арестовано около 50 счетов Блиновской и ее мужа на сумму более 100 млн рублей. Также были заблокированы валютные счета общей суммой более нескольких сотен тысяч долларов, 21 объект недвижимости в столице, Подмосковье и Ярославской области, а также два машино-места.

16 августа суд решил оставить Блиновскую под домашним арестом. Таким образом, была отклонена апелляция защиты. Блогер будет находиться под домашним арестом до 26 октября.

Блиновскую задержали 27 апреля при попытке пересечения границы с Белоруссией на арендованном автомобиле. Причиной ее задержания стало подозрение в использовании мошеннических схем с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей. На следующий день, 28 апреля, Пресненский суд Москвы заключил блогера под домашний арест.

Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей в период с 2019 по 2021 год. Блиновской также вменяется отмывание денег, полученных преступным путем.

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