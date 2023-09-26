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В ВСУ пожаловались на господство России в воздухе

ABC: украинские военные пожаловались на господство России в воздухе
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Фото: РИА Новости
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Украинские военные жалуются на господство России в воздухе, в том числе на разведывательно-ударные вертолеты нового поколения Ка-52 «Аллигатор», сообщает телеканал ABC в эфире от 26 сентября.

«Господство России в воздушном пространстве представляет собой большую проблему», — сообщил в эфире телеканала командир первого батальона третьей бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Роло.

Он отметил, что российским Ка-52 трудно противостоять, и призвал готовиться к долгому конфликту.

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22 сентября экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ, разгромив скрытые полевые укрепления противника.

До этого, 20 сентября, экипажи российских Су-25 нанесли удары по позициям и технике ВСУ. Запуск ракет производился парами на малых высотах. Также были выпущены тепловые ловушки. Штурмовиками Су-25 в результате проведения боевых действий уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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