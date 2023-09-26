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Жительница Ленобласти попросила провести проверку после травмы сына в детсаду

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Фото: из личного архива
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В Ленинградской области в детском саду ребенок получил травму, но ему не была оказана медицинская помощь. Мать пострадавшего малыша попросила провести проверку по факту случившегося. Об этом «Известиям» рассказал источник во вторник, 26 сентября.

Инцидент произошел в городе Никольское 21 сентября. Мальчик получил травму в детсаду, однако ему не вызвали врача и не рассказали о произошедшем матери. Девушка также сообщила подробности случившегося «Известиям».

«Подрался с ребенком в саду. На момент произошедшего в группе была одна воспитатель, а такого быть не должно. Там должна нянечка быть, какие-то помощники в группе, то есть администрация детского сада не обеспечила группу «Земляничка» персоналом», — уточнила девушка.

Она отметила, что в результате ее сын получил перелом стопы в нескольких местах. Девушка подчеркнула, что медицинский персонал осмотрел ребенка два раза, но не оказал помощь и не вызвал скорую помощь.

По словам матери мальчика, диагноз мальчику поставили уже в травмпункте, доставив его туда на следующий день после инцидента.

Ранее, 12 сентября, сообщалось, что в Москве семилетнюю школьницу госпитализировали с тяжелыми травмами в результате драки с мальчиком из параллельного класса. Ее привезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами позвонков. По факту нанесения побоев была начата проверка.

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