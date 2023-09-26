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В Томской области житель убил и расчленил приехавшего к нему фельдшера

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Фото: t.me/su_skrf70
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В селе Иштан Кривошеинского района Томской области местный житель расчленил приехавшего к нему фельдшера. Об этом 26 сентября написал в своем Telegram-канале СУ СК России по Томской области.

Погибший фельдшер была единственным врачом на населенный пункт, ее тело нашли в лесу 25 сентября с многочисленными телесными повреждениями. Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого. По его словам, фельдшер приехала помочь его другу, однако вскоре между ней и убийцей случился конфликт, во время которого он убил женщину.

«В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в СК.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый дал признательные показания.

По сообщениям источника «Известий», расправе предшествовало застолье в честь дня рождения 47-летнего жителя поселка. В определенный момент между мужчинами вспыхнул конфликт, во время которого его друг плеснул в него растворителем и поджег его. Собутыльники потушили огонь, но из-за полученных ожогов решили вызвать фельдшера.

Как сообщил источник, когда медик приехала на вызов, то оба мужчины напали на нее и «размозжили ей голову», а утром расчленили ее тело и сбросили останки в погреб.

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Ранее в этот день стало известно, что в Томске мужчина убил трех родственников, а затем сдался правоохранительным органам. На месте полицией были найдены тела 81-летней матери, 47-летней сестры и 18-летнего племянника подозреваемого с огнестрельными ранениями.

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