Представители 30 стран примут участие в форуме BRICS+ Fashion Summit в Москве

С 28 ноября по 2 декабря в Москве пройдет Международный форум BRICS+ Fashion Summit, в котором примут участие представители более 30 стран: дизайнеры, блогеры, специалисты легкой промышленности. Об этом рассказала исполняющая обязанности заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, на форум приглашены представители государств Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ. «Событие такого масштаба даст дополнительный импульс развитию отечественного модного рынка и позволит укрепить сотрудничество с дружественными регионами», — подчеркнула Сергунина.

Основная программа пройдет в Московском концертном зале «Зарядье» и одноименном парке. Там, в частности, запланированы лекции российских и зарубежных экспертов. Участники поднимут такие темы, как перспективные направления для международного сотрудничества, развитие предпринимательства, применение современных технологий и сохранение культуры в сфере моды.

Кроме того, дизайнеры и бренды, создающие коллекции одежды и аксессуаров, смогут представить свои работы в B2B-шоуруме.

Заявки на участие в мероприятии принимаются до 5 октября.

Форум организуют под эгидой Московской недели моды, которая впервые прошла в столице в июне прошлого года. Организатор — «Фонд моды» при поддержке правительства города.