Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили одно из украинских производств по сбору ракет. Об этом 26 сентября заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

«Что я вам могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет», — сказал он в беседе с испанской газетой ABC.

Однако Данилов не сообщил, когда именно произошел удар российских сил по украинскому предприятию по сбору ракет.

По информации Минобороны, за прошлую неделю российские вооруженные силы нанесли 12 групповых ударов по военным объектам Украины, в том числе по местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения иностранного производства.

Ранее, 22 сентября, советник Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что Россия наносит серьезные удары по Украине, сильно повреждая различные объекты. Он выразил сожаление, что правительство страны скрывает информацию об атаках, а также наказывает украинцев за распространение таких новостей.

До этого, 21 сентября, заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Кулеба заявил, что следующие месяцы будут трудными на фоне проблем с инфраструктурой. Он отметил, что РФ планирует атаковать энергетические и критически важные объекты.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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