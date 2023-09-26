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Польская прокуратура признала украинской упавшую ракету С-300

Польская прокуратура признала украинской упавшую ракету С-300

Rzeczpospolita: польское следствие считает упавшую в 2022 году ракету украинской
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Фото: ТАСС/EPA/WOJTEK JARGILO
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Польская прокуратура в ходе расследования пришла к выводу, что ракета С-300 действительно принадлежала Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщает газета Rzeczpospolita в материале от 26 сентября.

Несмотря на отсутствие данных с украинской стороны, польские правоохранители сделали вывод, что ракета C-300, упавшая на зерносушилку в бывшем совхозе и убившая двоих мужчин, не могла быть выпущена российской стороной.

На основе имеющихся данных, украинская прокуратура смогла сделать вывод о точной позиции украинской ПВО, которая выпустила ракету, добавляет Telegram-канал Mash.

«Эта ракета имеет дальность от 75 до 90 км. В тот момент российские позиции находились в таком месте, откуда ни одна российская ракета не могла достичь Пшеводова», — сообщает пресс-секретарь Национальной прокуратуры Лукаш Лапчинский.

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15 ноября 2022 года польские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, указав причиной упавшую в зерносушилку ракету C-300. В результате погибли два человека. Украинский президент Владимир Зеленский незамедлительно обвинил в произошедшем Россию и призвал Запад принять меры в отношении РФ.

16 ноября того же года официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, были идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

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