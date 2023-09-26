Старовойт: дрон ВСУ сбросил взрывчатку на электроподстанцию в Курской области
Запущенный Украиной беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в Курской области. Как сообщил 26 сентября губернатор региона Роман Старовойт, ЧП произошло в селе Снагость Курской области.
В результате инцидента без электричества остались семь населенных пунктов.
«Никто из жителей не пострадал. Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка», — сообщил Старовойт в своем в Telegram-канале.
До этого, 24 сентября, Старовойт сообщал, что украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске, у которого после произошедшего незначительно повреждена крыша.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским регионам на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.