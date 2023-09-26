Суд в Кемерово завершил рассмотрение апелляций по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Кемеровский областной суд завершил рассмотрение уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», произошедшем в марте 2018 года.

26 сентября судебная коллегия огласила части апелляционных жалоб осужденных Танзили и Эдуарда Комковых, Светланы Шенгерей и Никиты Чередниченко, а также законных представителей потерпевших. По итогу заседания апелляционным определением приговор был изменен.

Чередниченко получил 15 лет лишения свободы с последующим ее ограничением на один год и лишением права заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях на десять лет. Также ему был назначен штраф в размере 70,5 млн рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Комковой, как и Чередниченко, было назначено дополнительное наказание в виде невозможности выезжать за пределы территории, на которой они будут проживать после окончания срока, без согласия специального органа.

Однако для осужденного Чередниченко было исключено лишение права заниматься деятельностью, связанной с распоряжением и управлением имуществом в коммерческих организациях, сроком на три года. Также был отменен приговор о взыскании арестованного имущества его и Танзили и Эдуарда Комковых, но на него сохраняется арест до исполнения приговора по части штрафа.

В остальном приговор кемеровского суда от 2021 года был оставлен без изменений, апелляционные жалобы не были удовлетворены.

Кроме того, Центральный районный суд Кемерово 27 июня приговорил к десяти годам шести месяцам колонии общего режима бывшего руководителя ГУ МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова по делу о пожаре. Бывший главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС в Кемерово Григорий Терентьев получил восемь лет и шесть месяцев колонии общего режима со штрафом 120 тыс. рублей.

Всего в уголовном деле о пожаре было 15 фигурантов. По версии следствия, они объединились в организованную преступную группу и лишь создавали видимость соблюдения правил пожарной безопасности, а на деле экономили.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, 37 из которых — дети.