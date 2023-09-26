Маск встал на защиту России в вопросе обвинений в дезинформации

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск прокомментировал заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который решил оправдаться за приглашение страной в парламент бывшего бойца нацистской дивизии СС «Галичина» и перевести внимание на Россию.

Так, по мнению Трюдо, Россия может воспользоваться скандалом вокруг приглашения нациста, поэтому призвал «дать отпор российской пропаганде и дезинформации».

«Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не всё является российской дезинформацией», — написал он в соцсети X (бывшая Twitter).

Кроме того, посол Польши в Канаде Витольд Дзельский заявил, что украинский нацист Ярослав Хунка — именно он появился в канадском парламенте — должен подвергнуться уголовному преследованию.

«Это человек, который участвовал в организации, которая атаковала поляков... не только военный персонал, но также гражданских. Как я считаю, такие люди не должны участвовать в общественной жизни и, возможно, должны быть привлечены к ответственности», — отметил Дзельский в интервью телеканалу CTV.

Трюдо же, несмотря на заявления о России, всё же выразил сожаление из-за приглашения Хунка.

В связи с произошедшим Организация Объединенных Наций (ООН) выступила против чествования лиц, которые принимали участие в нацистской деятельности.

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Эта дивизия воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.