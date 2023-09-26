Отопительный сезон начался на территории Омска
Отопительный сезон стартовал на территории Омска. Первыми тепло получили социальные учреждение.
Перед началом сезона теплоснабжающие и теплосетевые организации заменили 23 км изношенных сетей и подготовили 64 котельные. Постановление об официальном старте отопительного сезона с 26 сентября подписал глава Омска Сергей Шелест. Теплоноситель подают в школы, детские сады, больницы и дома-интернаты. Коммунальщикам потребуется несколько дней для настройки температурных параметров сетей, пишет ИА «Омскрегион».
Глава департамента городского хозяйства Николай Машков пояснил, что для плавного вхождения в отопительный сезон потребуется около двух недель. После социальных учреждений тепло получат жилые дома.
В Карелии отопительный сезон начался 25 сентября. Тепло пускают поэтапно. Сначала был запланирован запуск котельных в Лоухском, Кемском и Калевальском районах.