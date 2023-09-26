Томск получил 43,5 млн рублей на повышение оклада чиновникам

Администрация области выделила Томску 43,5 млн рублей на повышение зарплат чиновников и работников автономных бюджетных учреждений города. С 1 октября 2023 года оклад планируется увеличить на 5,5%, передает корреспондент РИА «Томск» с заседания комитета гордумы по бюджету.

«Дотация нам предоставлена в связи с тем, что с 1 октября увеличивается оплата труда муниципальных служащих и всех сотрудников бюджетных учреждений, которые не попадают под действие указов президента», — сказала и.о. заммэра — начальник департамента финансов Анна Мальсагова.

Как уточнила Мальсагова, за счет дотации будет повышена не только зарплата работников автономных бюджетных учреждений и зарплата муниципальных служащих и, в частности мэрии и гордумы, но и поваров, уборщиков.

В свою очередь глава комитета по бюджету, экономике и собственности гордумы Александр Цин-Дэ-Шань предложил включить вопрос о повышении зарплат в повестку очередного собрания при наличии положительных заключений юридического отдела, счетной палаты и прокуратуры.

Решение увеличить расходы региона на зарплаты бюджетников на 2,4 млрд рублей было принято в мае 2023 года.

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