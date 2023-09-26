Высокую пожарную опасность спрогнозировали в Оренбуржье
Высокий класс пожарной опасности ожидается в Оренбургской области. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на информацию МЧС.
Согласно прогнозам, 26 сентября неблагоприятная обстановка ожидается в Бугуруслане, Соль-Илецком, Абдулинском, Сорочинском городских округах, а также в Шарлыкском, Илекском, Бугурусланском, Новосергиевском, Асекеевском и Акбулакском районах.
Жителей региона просят соблюдать осторожность при обращении с огнем.
С 14 сентября особый противопожарный режим отменили на территории ХМАО. Он действовал с 27 апреля. Во время особого режима местным жителям было запрещено сжигать сухую траву и разводить костры.