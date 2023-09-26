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«Известия» показали работу российской артиллерии по ВСУ в районе Северска в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Для того чтобы работающие в зоне специальной военной операции по защите Донбасса журналисты «Известий» могли безопасно снимать свои репортажи, их группу, двигающуюся по открытой местности, прикрывают разведчики. Таким образом, военные корреспонденты и операторы могут максимально спокойно дойти до огневой позиции, рассказал 26 сентября военкор «Известий» Денис Кулага.

«Где-то на горизонте работает наша артиллерия, где-то — авиация, что придает уверенности этой прогулке. Прикрывает нас и нашу работу также штурмовая тактическая авиация. Вот отстреляли ловушки и возвращаются на базу. Ну а мы продолжаем движение по северскому направлению», — рассказывает Кулага.

Добравшись до позиции, на которой находятся российские артиллеристы, корреспондент снимает, как производится выстрел из орудия. После него военные смотрят на мониторы и отмечают, что «попадание есть».

«Чтобы попадать с одного снаряда, это кропотливый труд. Не одного человека, не двух, а целого коллектива», — комментирует военнослужащий.

Без работы бригаде долго сидеть не пришлось — после уничтожения одной цели сразу же приходит новая. Крупный калибр наших гаубиц сейчас наведен на Северск, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили свои основные резервы, благодаря которым они подпитывают живой силой линию соприкосновения на Белогоровке и Спорном, отмечает Кулага.

Позиции российских артиллеристов охраняет кошка по кличке Белка. Пока она выслеживает мышей, ее хозяева выслеживают цели покрупнее — гаубицы М777, которые использует ВСУ.

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Ранее, 24 сентября, сообщалось, что артиллерия группировки войск «Днепр» уничтожила склад техники, вооружения и боеприпасов ВСУ, обнаруженный разведкой в поселке Шляховое Херсонской области. Российские силы нанесли удар по складу, после этого в здании начался пожар. В результате сгорели несколько пикапов с реактивными системами залпового огня (РСЗО), орудие М-777, также было ликвидировано до 20 боевиков, работавших на складе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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