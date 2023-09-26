МИД России осудил нападение на посольство Кубы в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила осуждение вооруженного нападения на посольство Кубы в США. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства 26 сентября.

Там напомнили, что 24 сентября на территорию посольства были брошены две бутылки с горючей смесью.

«Это не первое преступление такого рода, совершенное против кубинской дипмиссии в Вашингтоне, что, к сожалению, происходит в условиях продолжающегося культивирования в США атмосферы угроз против правительства Острова свободы», — заявила Захарова.

Она отметила, что виновные должны понести за организацию нападения ответственность.

«Выражаем солидарность с братским народом Кубы и полную поддержку его правительству», — добавила представитель российского МИДа.

Ранее, 24 сентября, стало известно, что посольство Кубы в США стало объектом террористической атаки, совершенной человеком, который бросил две бутылки с зажигательной смесью.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья напомнил, что это не единичный случай нападения на представительство Кубы в США. В предыдущий раз посольство страны атаковали весной 2020 года: тогда штаб-квартира диппредставительства в Вашингтоне подверглась обстрелу из автомата.

Дипломатический корпус Венесуэлы также осудил атаку на посольство Кубы.