Семь пострадавших при взрыве цистерны в Карабахе умерли в больнице

Семь человек, которые пострадали в результате взрыва цистерны с бензином в Нагорном Карабахе, скончались в больнице. Об этом 26 сентября сообщило армянское госагентство «Арменпресс».

«К сожалению, жизни семи пострадавших спасти не удалось, и они скончались в больнице. Десятки людей, пострадавших в результате взрыва, до сих пор находятся в крайне тяжелом состоянии», — сообщило агентство.

Отмечается, что 13 неопознанных тел погибших перевезены в бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения процедур установления личностей.

«Многие люди считаются пропавшими без вести, поскольку они получили ожоги в результате взрыва и дополнительная информация о них нуждается в проверке», — добавляет СМИ.

Известно, что пострадавшие были доставлены в несколько медицинских центров, включая медпункт миротворцев РФ. В пресс-службе минздрава Армении сообщили, что группа армянских врачей на вертолете направилась в Степанакерт для оказания помощи пострадавшим. У них есть необходимые лекарства и медицинские принадлежности. В центральной больнице Степанакерта пострадавших пациентов начали готовить к перевозке, отметили в ведомстве.

Цистерна с бензином взорвалась в пригороде Степанакерта в Нагорном Карабахе 25 сентября. Очевидцы рассказали «Известиям», что во время взрыва возле цистерны находилось множество водителей. Они пытались достать топливо, чтобы покинуть Карабах на собственных автомобилях.

Позже омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян отметил, что в результате взрыва на топливном складе пострадали более 200 человек. Состояние здоровья большинства тяжелое или крайне тяжелое, а медицинских возможностей Нагорного Карабаха недостаточно, чтобы спасти жизни людей.