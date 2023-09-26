Маск высказался против обвинений Канады в сторону России о пропаганде
Американский миллиардер Илон Маск высказался против обвинений премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который заявил, что публикации о приглашении нациста в канадский парламент являются частью пропаганды РФ.
«Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не всё является российской дезинформацией», — написал он на своей странице в соцсети X (бывшей Twitter).
23 сентября агентство Associated Press опубликовало фото, на котором президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунки, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция».
На следующий день спикер палаты общин Канады Энтони Рота обратился к общественности с извинениями за приглашение в парламент и аплодисменты в честь украинского бойца из дивизии СС. Рота указал, что не знал о прошлом Гунки и заявил, что принимает на себя всю ответственность за произошедшее.
Позднее, 25 сентября, Трюдо выразил огорчение из-за чествования бывшего бойца СС в парламенте. Тогда же он указал, что Россия якобы может извлечь из этого выгоду и усилить пропаганду.
Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Эта дивизия воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.