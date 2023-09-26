Карта спецоперации на Украине 26 сентября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 26 сентября можно в материале «Известий».

Как заявили в Минобороны, на донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки украинских подразделений в районах населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Химик (ДНР).

Потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 310 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, пять танков, пять боевых машин пехоты, восемь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 71-й егерской и 36-й аэромобильной бригад ВСУ.

За сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих и два автомобиля на купянском направлении. Поражена самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Кузьмино и Червоная Диброва.

Потери противника за сутки составили до 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

В районе населенного пункта Кисилевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.

Воздушно-космическими силами России на аэродроме Кульбакино Николаевской области уничтожен истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 479 самолетов, 250 вертолетов, 7172 беспилотных летательных аппарата, 438 зенитных ракетных комплексов, 12 151 танк и боевая бронированная машина, 1155 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6542 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 13 477 единиц специальной военной автомобильной техники.

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