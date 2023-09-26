В ЛНР заявили об активизации авиации ВСУ на купянском направлении
Боевая авиация Вооруженных сил Украины (ВСУ) активизировалась на купянском направлении. Об этом 26 сентября сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
Жители города Харькова накануне неоднократно видели в небе над городом украинские самолеты. Инверсионные следы от самолетов наблюдались также в окрестностях Чугуева, уточнил он.
Марочко отметил, что при этом украинская авиация не входит в зону поражения российской противовоздушной обороны (ПВО). Он подчеркнул, что до этого подобная активность со стороны ВСУ не наблюдалась.
Ранее в этот день в Минобороны России сообщили об уничтожении украинской бронетехники и опорного пункта с личным составом на купянском направлении. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» ликвидировали цели после их обнаружения разведкой Западного военного округа.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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