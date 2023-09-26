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Дипломат предрек продолжение антироссийского курса Евросоюза

И.о. постпреда РФ при ЕС Логинов предрек продолжение антироссийского курса Евросоюза
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth
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В политике Евросоюза (ЕС) не произойдет позитивных изменений по отношению к России даже после выборов в ЕС в июне 2024 года, когда там переизберут депутатов Европарламента, обновят Еврокомиссию (ЕК) и изберут нового главу Евросовета. Об этом 26 сентября заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.

«Объективных предпосылок для содержательных изменений в общеесовской политике в отношении нашей страны ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективах сегодня не просматривается. Процесс по демонизации России продолжает идти полным ходом», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Логвинов отметил, что сегодня, когда в евроквартале Брюсселя прочно закрепилась антироссийская заряженность, там вряд ли могут появиться политики, которые «осмелились бы бросить вызов мейнстриму».

Кроме того, если свой пост сохранит глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, она «точно не допустит отклонения еврокомиссаров от текущего курса» применительно к России, уверен дипломат.

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До этого, 22 сентября, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции провалились, а страны, их вводившие, не добились своей цели «поставить Россию на колени». По окончании переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Недели высокого уровня Генассамблеи ООН он также отметил, что возвращение к прежним отношениям между Россией и Европой является общим интересом Москвы и Брюсселя.

Ранее, 13 сентября, китайский журналист Чэнь Вэйхуа сравнил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен с пуделем, пресмыкающимся перед США. Вэйхуа написал, что, пока политический курс Европы определяют такие люди, как фон дер Ляйен, Евросоюз будет переживать «катастрофу за катастрофой». В качестве примера он отметил резкий экономический упадок в регионе.

7 сентября экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что экономика ЕС окончательно идет к разрушению и Россия этого дождется. По его мнению, ЕС ждет не только рецессия в экономике, но и приближающаяся зима и, как следствие, проблемы с нефтью и газом.

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