В подмосковном Одинцово подросток умер после резкого повышения температуры

В Одинцово Московской области 16-летний подросток умер из-за резкого повышения температуры при ОРВИ. Об этом сообщает в понедельник, 26 сентября, Telegram-канал Mash.

Уточняется, что на фоне боязни подхватить сезонную простуду в последнее время ребенок был на домашнем обучении. Однако в какой-то момент у мальчика поднялась температура до 38 градусов, которая сопровождалась кашлем и слабостью.

По информации Telegram-канала, из-за этого мальчик задыхался и бредил. Вызов скорой помощи не помог. Подросток скончался ночью в своей комнате.

Предварительно, ребенок не страдал хроническими заболеваниями. Для выяснения точных причин смерти проведут вскрытие.

В начале года похожий случай произошел в Санкт-Петербурге. Там умер 14-летний подросток, за день до этого жаловавшийся на симптомы острой респираторной вирусной инфекции.