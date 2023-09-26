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В Киеве опровергли информацию о просьбе помочь свергнуть правительство Польши

В Киеве отвергли сообщения о просьбе помочь свергнуть власти Польши ради вступления в ЕС
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Damian Burzykowski
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Украина не получала от Франции и Германии просьбы о помощи в свержении нынешних властей Польши ради ускорения вступления в Евросоюз (ЕС). Об этом 25 сентября сообщил официальный представитель украинского МИДа Олег Николенко.

«Указанная информация не соответствует действительности. Категорически отвергаем такие инсинуации», — написал он на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как утверждает Николенко, Украина не получала подобных предложений, а также не имела желания и не намерена вмешиваться во внутренние дела Польши. Он указал, что в Киеве высоко ценят поддержку Варшавы, там также «благодарны полякам, проявляющим солидарность с украинцами».

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Ранее в этот день журналистка польского государственного телеканала TVP Доминика Косич заявила, что Германия и Франция дали обещание Украине о быстром вступлении в ЕС, если Киев поможет «свергнуть» нынешнее польское правительство.

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