В Одесской области Украины сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры
В Измайловской районе Одесской области Украины повреждена припортовая инфраструктура. Об этом 26 сентября сообщает глава областной военной администрации Олег Кипер.
«Повреждены здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, шесть фур загорелись», — написал он в своем Telegram-канале и добавил, что пожарные ликвидировали возгорания.
В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.
Ранее в этот день украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области. они отмечали, что сработали средства противовоздушной обороны (ПВО). Уточнялось, что группа беспилотников приближается к портам Измаил и Рени на Дунае.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.