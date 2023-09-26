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Страны НАТО втрое нарастили частоту разведполетов у Крыма с начала года

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Sra Tyler Woodward
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С начала 2023 года США вместе с союзниками по НАТО в три раза увеличили число разведывательных полетов в районе Крыма. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные портала отслеживания авиаперелетов Flightradar24.

В частности, с 18 по 24 сентября американскими беспилотниками (БПЛА) и разведывательными самолетами союзников по альянсу был выполнен 21 полет в районе полуострова.

По данным портала, над восточным побережьем Румынии были обнаружены американские P-8A Poseidon и EP-3E Aries II, британские RC-135W Rivet Joint и базирующиеся в Люксембурге E-3A Sentry. Над средней и восточной частью Черного моря летали стратегические дроны-разведчики США RQ-4B Global Hawk. По результатам анализа большую часть зафиксированных вылетов совершили американские летательные аппараты (16 вылетов из 21).

При этом в начале 2023 года авиация США и НАТО в среднем ежедневно выполняла один полет в Черноморском регионе. В период с 16 по 22 января летательные аппараты Североатлантического альянса поднимались в воздух в этих районах всего семь раз, а с 15 по 21 мая осуществили только пять полетов.

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Ранее, 22 сентября, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о нанесении ударов по штабу Черноморского флота. За сутки до этого активность разведывательных полетов США и НАТО достигла шести полетов в сутки.

В момент ракетной атаки по Севастополю над акваторией Черного моря находился американский разведывательный Boeing P-8A Poseidon.

ВСУ пытаются наносить удары по регионам России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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