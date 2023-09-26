Возгорание произошло в университете во Владивостоке
Пожар произошел в университете во Владивостоке. Об этом 26 сентября сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Отмечается, что сообщение о возгорании в административном здании университета на улице Верхнепортовая поступило в 12:18 по местному времени (05:18 мск).
«Уже через четыре минуты на месте работали огнеборцы. До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировалось 205 человек», — говорится в Telegram-канале МЧС.
По информации ведомства, горела оргтехника в одном из кабинетов на втором этаже. В настоящий момент пожар ликвидирован.
Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. К тушению пожара привлекли 11 единиц техники и 30 человек.
В ночь на 26 сентября в Уфе загорелся корпус хлебокомбината. В результате пожара обрушилась одна из стен.