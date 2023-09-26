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Двоих пропавших при сплаве по реке мужчин нашли живыми спустя неделю

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Фото: МЧС России
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В Хабаровском крае нашли двоих мужчин, которые пропали при сплаве по реке Тугур. Об этом 25 сентября сообщили в МЧС России.

Отмечается, что мужчины 18 сентября отправились по реке на надувной лодке с подвесным мотором. В поисках был задействован вертолет Ми-8 со спасателями на борту.

В настоящий момент состояние найденных мужчин является удовлетворительным. Бортом Ми-8 МЧС России они доставлены к родственникам в поселок Березовый.

Мужчины рассказали, что во время сплава на одном из участков река сильно обмелела. Перемещаться дальше было невозможно. Поэтому они продолжили маршрут пешком вдоль берега через тайгу.

Ранее, 23 сентября, сообщалось, что три человека пропали без вести на реке Вычегда в районе поселка Жешарт Усть-Вымского района Республики Коми после того, как их моторная лодка перевернулась.

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