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Средства ПВО и РЭБ перехватили три украинские ракеты HARM

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили три украинские противорадиолокационные ракеты HARM в Спорном, Белогоровке и Отрадовке (ДНР). Об этом 26 сентября ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

«Средствами ПВО и РЭБ и огнем из стрелкового оружия уничтожено семь украинских БПЛА в районах населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Отрадовка, а также перехвачено три противолокационные ракеты HARM», — сказал он.

Может бить: российские ракеты обошли систему ПВО, вооруженную западными ЗРК
Лишившись большей части советских комплексов С-300, украинская оборона потеряла эффективность, полагают эксперты

Ранее, 25 сентября, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что российские силы противовоздушной обороны сбили одну украинскую ракету в районе аэродрома Бельбек.

26 сентября военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что ПВО противника стала менее эффективной в связи с тем, что лишилась большей части радиолокационных станций советских комплексов С-300. По его мнению, на Украине предпринимались попытки построить систему ПВО, объединенную информационной сетью, однако российские военные в первую очередь выбивали локаторы дальнейшего обнаружения, что сделало осуществление плана невозможным.

Украинские военные пытаются наносить удары по регионам России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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