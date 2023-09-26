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Карьерный консультант назвала главные ошибки при смене профессии

Карьерный консультант Савченко: желание сменить профессию не всегда объективно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Карьерный консультант онлайн-школы программирования «Хекслет» Екатерина Савченко 26 сентября призвала не строить нереалистичные ожидания от новой профессии.

В беседе с «Газетой.Ru» она объяснила, что завышение ожиданий от перехода происходит в момент, когда старая профессия перестает приносить удовольствие, а новая начинает казаться более перспективной, интересной и высокооплачиваемой. По ее словам, это проблема тех, кто исследует новую область поверхностно.

Как отметила специалист, более детальное исследование нового направления снижает риск неправильного выбора. Савченко призвала изучить предстоящие задачи, требуемые навыки, аспекты рабочего дня и уровень предлагаемой зарплаты на начальном этапе.

«Чтобы узнать максимум информации о выбранной профессии, можно записаться на вводные вебинары и пообщаться с действующими специалистами. После сбора всех фактов необходимо соотнести свои ожидания с реальностью. Это поможет точнее понять, насколько выбранное направление действительно подходит человеку», — указала Савченко.

При этом, по словам консультанта, не всегда острое желание сменить профессию объективно. Оно может быть вызвано усталостью, выгоранием, конфликтами на работе или обесцениванием профессиональных качеств. В таком случае человек неосознанно подменяет желание уйти в отпуск или сменить место работы с желанием поменять профессию.

Савченко заверила, что в таком случае может быть достаточно перейти в другую компанию, хорошо отдохнуть, обсудить сложившуюся ситуацию с руководителем или поменять сферу. Она предостерегла от импульсивных решений в вопросе смены профессии.

Среди ошибок при смене профессии специалист также назвала отсутствие стратегии перехода с четкими сроками. По ее словам, необходимо заложить адекватные временные рамки и не ждать быстрых результатов. Например, для перехода в IT-сферу на обучение необходимо потратить как минимум полгода, а на поиск первой работы может уйти от трех до пяти месяцев.

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Ранее, 20 сентября, исследование сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру» показало, какие страхи россияне испытывают при переходе на новую работу, а также с какими проблемами сталкиваются. В частности, 43% заявили, что работодатель давал им ложные обещания о работе.

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